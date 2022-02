Associação Comercial revela orgulho pela UTFPR Apucarana

Da Redação

O antigo Centro Moda deu origem ao campus da UTFPR de Apucarana

A Associação Comercial e Industrial de Apucarana (Acia) tem orgulho da trajetória da UTFPR, na mesma medida que manifesta sua fé que a instituição ainda trará mais resultados e desenvolvimento para a cidade e toda a região. É o que explica o presidente da entidade, Wanderlei Faganello, que se manifestou nessa semana por ocasião do aniversário de 15 anos do campus da UTFPR de Apucarana. “A Acia acreditou tanto na UTFPR, que por anos foi mantenedora do Centro Moda, a escola técnica que possibilitou o que hoje é esta universidade”, diz.

O líder classista destaca que “é uma luta encampada por empresários e lideranças locais para um projeto importante à época, que foi o Centro Moda, tanto que gerou uma visibilidade de tamanha importância que na oportunidade da transformação dos antigos Cefet, o Centro Moda passou a ganhar novo status, o de universidade tecnológica federal”.

Segundo Faganello, nestes 15 anos, a Associação Comercial estreitou a parceria com a UTFPR, ampliando as relações dos empresários com o campus. “Acreditamos que além de formar mão de obra qualificada para as empresas da própria cidade e região, traz um grande número de estudantes de todos os cantos do Brasil, que ajudam a movimentar a economia local. Aos poucos a UTFPR tem crescido de forma a consolidar cursos de engenharia para o setor têxtil e os cursos de tecnologia e de especialização, sempre respeitando e ajudando a devolver nossa principal matriz econômica, que está baseada na confecção”, afirma.

Agora, explica o dirigente classista, de olho nos desafios de futuro, a UTFPR, junto com o Conecta Apucarana - outro importante projeto da ACIA -, está trabalhando para ajudar a transformar Apucarana numa Cidade Inteligente, através de uma infraestrutura de IOT (Internet das Coisas), entre outros projetos de startups.

“Temos que parabenizar a UTFPR pelos 15 anos. Ela nasceu graças a um trabalho da ACIA e de lideranças empresariais e toda sociedade civil organizada, pessoas e instituições que impulsionaram este projeto, uma mola propulsora para o nosso desenvolvimento tecnológico local, e que ainda tem muito a fazer por Apucarana e região”, pondera.