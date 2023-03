Associação Caminho Livre fica em 1º lugar no Paranaense de Karatê

Da Redação

Com apoio da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, a Associação Caminho Livre conquistou nesse final de semana no Centro de Esportes e Lazer São Marcos, em São José dos Pinhais (Sul do Estado), a primeira colocação na etapa inicial do Campeonato Paranaense de Karatê-Do Tradicional. Os apucaranenses faturaram 35 medalhas, com 17 de ouro, nove de prata e nove de bronze, com a competição sendo realizada nos estilos de kata, kumite, embu e kihon ippon (masculino e feminino).



“A primeira etapa do Paranaense reuniu mais de vinte associações do Estado com cerca de 300 atletas. Fizemos uma grande participação e mostramos a nossa força em São José dos Pinhais. Agora é seguir firme nos treinamentos visando o Campeonato Regional que acontecerá no dia 29 de abril em Tamarana e que dá vagas para o Brasileiro que está marcado de 21 a 23 de setembro em Salvador”, disse o professor Expedito Borges, o Borjão, que comanda a “Caminho Livre”.

“Os atletas de Apucarana estão de parabéns pelos resultados alcançados no Campeonato Paranaense, conseguindo muitas medalhas para o nosso município, sendo destaque pelas categorias masculina e feminina. O karatê tem todo o incentivo do prefeito Junior da Femac e do vice-prefeito Paulo Vital”, comenta o professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes de Apucarana.

Na primeira etapa do Campeonato Paranaense a Associação Taerukan, de Campina Grande do Sul, ficou em segundo lugar, seguida pela Ichiban, de São José dos Pinhais, e Hagure, de Maringá. “A competição estadual ao longo do ano terá mais duas etapas, que acontecerão nas cidades de Goioerê e Guarapuava, com datas que ainda serão definidas pela Federação Paranaense de Karatê-Do Tradicional”, destaca Borjão.

No Sul do Estado, a delegação apucaranense foi representada pelos atletas Jonatas William, Miguel Henrique, Wanderley Aparecido, Murilo, Enzo, Keirrison, Wesley, João Paulo, Aparecido, Geovana Dutka, Isabella Karoline, Elisa Marchi, Sofia Leão, Maria Olivia e Selma Laís, pelos professores Expedito Borges e Maurício Hretciuk, pela técnica Mariane Cristina Borges e pelo doutor Leonardo Marchi.

