Associação Caminho Livre conquista Copa Regional de Karatê

Como preparação para a segunda etapa do Campeonato Paranaense de Karatê-Do Tradicional, a Associação Caminho Livre, de Apucarana, foi campeã da Copa Regional da modalidade, que aconteceu no Complexo Esportivo Sérgio Yoshiki Suzukawa, em Tamarana (norte do Estado). A competição foi disputada com a presença de 185 atletas nos estilos de kata, kumite e embu (masculino e feminino).

Segundo o professor Expedito Borges, o Borjão, comandante da equipe apucaranense, a “Caminho Livre” terminou a copa em primeiro lugar com 22 medalhas de ouro, 12 de prata e 11 de bronze. “Fomos com 40 atletas para Tamarana competindo em várias categorias e voltamos com o título na classificação geral, agradecendo ao apoio da Secretaria Municipal de Esportes de Apucarana”, destaca Borjão.

A equipe de São Pedro do Ivaí obteve a segunda colocação, seguida por Tamarana e Ivaiporã. A Escola Pilares, de Apucarana, terminou a copa na quinta posição.

A segunda etapa do Campeonato Paranaense está marcada para o dia 3 de junho em Goioerê. A etapa inicial do Estadual aconteceu no mês de março em São José dos Pinhais (sul do Estado). Na ocasião, a “Caminho Livre” ficou em primeiro lugar com 35 medalhas ao todo.

O professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes de Apucarana, parabenizou os atletas pelo resultado da copa. “A Associação Caminho Livre tem muita tradição no karatê do Estado e há muitos anos vem se destacando com títulos e na revelação de atletas”, disse o professor Tom.

O Campeonato Paranaense de Karatê-Do Tradicional tem três etapas ao longo do ano. A terceira etapa acontecerá em Guarapuava, mas a Federação ainda não divulgou a data da competição.

