Assistente social aposentada morre aos 61 anos em Apucarana

Maria Cristina Gonçalves morreu aos 61 anos

A assistente social aposentada Maria Cristina Gonçalves, de Apucarana, morreu aos 61 anos nesta terça-feira (4). De acordo com amigos próximos, Cris, como era carinhosamente conhecida, descobriu recentemente um câncer de ovário, que já estava em estado avançado, e não resistiu às complicações causadas pela doença.

Natural de Rolândia, morava há anos em Apucarana, onde cultivou diversos amigos ao longo dos anos. Ainda segundo amigos, Cris trabalhou no INSS e no Recanto do Menor. Conforme a Autarquia de Serviços Funerários (Aserfa), o velório ocorre na Capela Central e o sepultamento está marcado para às 9 horas, deste quarta-feira (4), no Cemitério Cristo Rei, em Apucarana.

Familiares e amigos lamentam a morte de Cris:

"Minha amiga e irmã que eu escolhi pra vida.. Você nos deixou...Meu coração está dilacerado! Vou te amar para sempre".

"Uma mulher que deixará saudade uma mulher cheia de alegria amor, ela sempre foi uma pessoa querida, obrigada por fazer parte da minha vida".

