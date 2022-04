Assistência Social divulga novos telefones em Apucarana

Da Redação

A Prefeitura de Apucarana informa que, a partir desta segunda-feira (02), o contato telefônico junto aos órgãos vinculados à Secretaria Municipal de Assistência Social deverá ser feito por novos números.

A alteração vai ocorrer devido à migração do sistema de telefonia fixa, do analógico para o modo digital. Quem ligar para os números antigos, receberá a informação da mudança juntamente com o novo número.



De acordo com a secretária Municipal de Assistência Social, Ana Paula Nazarko, a mudança abrangerá desde o Centro Social Urbano, localizado no Parque Bela Vista, até órgãos situados em outras regiões da cidade, como Centros de Referência da Assistência Social (Cras), Conselho Tutelar, Centro Pop, Centro de Convivência do Idoso e Casa Lar.



André Burin, superintendente municipal de Tecnologia da Informação (TI), ressalta que a telefonia digital garante uma melhor qualidade nas ligações, permite maior praticidade e facilita a expansão de ramais. “Estávamos aguardando a portabilidade, mas devido a demora para isso acontecer junto às operadoras decidimos fazer a mudança, o que implicou na alteração de números. No entanto, quem ligar para o número antigo receberá uma mensagem programada informando sobre a mudança e também o novo número de contato”, reforça Burin.

Para conferir os novos telefones dos serviços vinculados à Secretaria Municipal de Assistência Social, acesso o site da Prefeitura.





