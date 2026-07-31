Assista o flagrante do momento que homem é esfaqueado no crânio em Apucarana

Tentativa de homicídio foi registrada no início da noite desta sexta-feira (31) na Avenida Aviação; veja o vídeo







Uma câmera de monitoramento flagrou o exato momento em que um homem de 36 anos foi esfaqueado enquanto ia entrar em um veículo na Avenida Aviação, próximo a um supermercado no Jardim Trabalhista, em Apucarana (PR), na noite desta sexta-feira (31).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

As imagens mostram que a vítima, que vestia camiseta verde e bermuda preta, atravessou a rua após sair de um estabelecimento comercial em direção a um carro. Quando ia entrar no veículo, ele é atacado por um homem, que vestia camisa e calça de cor escura e tenta fugir correndo pela via pública. A motivação do ataque ainda é desconhecida.

📰 LEIA MAIS: Homem é esfaqueado no crânio durante tentativa de homicídio em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo apurado pelo TNOnline no local, testemunhas viram quando o homem chegou correndo próximo a um supermercado onde estavam várias pessoas e caiu no chão, com ferimentos e sangrando bastante. Ele teria vindo de outro local nas proximidades já com os ferimentos de arma branca.





Foto: Gabriela Jacuboski / TNOnline Foto: Gabriela Jacuboski / TNOnline

Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e prestaram os primeiros socorros à vítima. O homem sofreu três facadas no abdômen e outra no crânio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ele foi encaminhado pelos Bombeiros ao Hospital da Providência para atendimento médico. No entanto, de acordo com os profissionais que atuaram no resgate, seu quadro de saúde no momento que foi socorrido era estável.

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp



A Polícia Militar (PM) e a Guarda Civil Municipal (GCM) foram acionadas para a ocorrência. Ainda não há informação sobre o paradeiro do autor ou autores da tentativa de homicídio. O caso será investigado.