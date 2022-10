Assessor de vereador morre em Apucarana aos 47 anos

Da Redação

Rodrigo Gimenez Scott morreu aos 47 anos neste domingo (23)

Morreu na tarde deste domingo (23), o assessor parlamentar Rodrigo Gimenez Scott, aos 47 anos, em Apucarana. De acordo com informações de amigos próximos, o paulista, que trabalhava na equipe do vereador Tiago Cordeiro de Lima, estava em casa quando sofreu um infarto fulminante

O pai de Rodrigo, Pedro Scott, confirmou a morte do assessor através do Facebook. "Meu Pai Maior decidiu levar meu primogênito para perto d‘Ele. A tristeza é enorme. A dor imensa . Mas confio no amor divino. Descanse em paz, meu querido Rodrigo. Te amarei eternamente. Até um dia", escreveu.

Familiares e amigos lamentam a morte inesperada de Rodrigo através das redes sociais. O vereador Tiago Cordeiro está muito triste e abalado com a morte do assessor. De acordo com informações da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa), o velório ocorre das 18 horas deste domingo (23) às 11 horas desta segunda-feira (24). O sepultamento marcado para às 11 horas, no Cemitério Portal do Céu.

