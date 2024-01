Assembleia de Deus inicia cultos em alusão aos 80 anos de Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

A igreja Assembleia de Deus iniciou na noite desta quinta-feira (11) as festividades em alusão ao aniversário der Apucarana, que completa 80 anos no próximo dia 28 de janeiro.

O evento inicial aconteceu no templo sede da igreja, localizado na Rua Clóvis da Fonseca, no centro da cidade. Mais de mil pessoas compareceram no evento.

A pregação foi realizada pelo Pastor Jackson Marques de Belo Horizonte. A presidência da igreja pelo Pr. Ednei Acioli, que nomeou os cultos alusivos ao aniversário da cidade como CELEBRA Apucarana.

O secretário de Secretaria de Assuntos Estratégicos, Danylo Acioli esteve presente representando o prefeito Junior da Femac.

Segundo a igreja, o evento foi um momento de oração pela cidade. Serão cerca de 9 cultos pela Assembleia de Deus em comemoração à Capital do Boné

