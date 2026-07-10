Assembleia de Deus de Apucarana veta atos de campanha eleitoral nas igrejas

A Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Apucarana (IEADA-PR) emitiu um ofício circular proibindo oficialmente a realização de atos de campanha eleitoral em suas dependências e canais digitais. A resolução, que antecipa o período eleitoral com início marcado para 16 de agosto, estabelece que a instituição manterá isenção política e não apoiará candidatos, mesmo que a Convenção das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus no Estado do Paraná (CIEADEP) adote um posicionamento diferente.

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Assinado pelo pastor-presidente Ednei Pagani Acioli, o documento lista regras para o comportamento de membros e candidatos nas dependências da igreja. “Há membros e ministros da CIEADEP concorrendo a vagas para os Poderes Legislativos Estadual e Federal, bem como há outros irmãos que se sentem igualmente capacitados para concorrerem a estas vagas. Entretanto, a IEADA-PR, como instituição, não adotará candidato único nem trabalhará em favor de um candidato em detrimento dos demais”, diz trecho da circular.

Recentemente, a CIEADEP anunciou publicamente apoio a candidatos para o governo do Estado, Senado, Câmara Federal e Assembleia Legislativa. “Ainda que a CIEADEP venha a adotar posicionamento próprio, a IEADA-PR manterá sua isenção quanto ao envolvimento em campanhas eleitorais, preservando seus púlpitos exclusivamente para a pregação da Palavra de Deus e a edificação”, reforça o pastor no documento.

A circular afirma ainda que não será permitida panfletagem, reuniões de cunho eleitoral ou qualquer ato de campanha para angariar votos nas dependências dos templos, salas, área externa e estacionamento. A IEADA-PR representa 29 templos da Assembleia de Deus em Apucarana, frequentados por cerca de 5 mil pessoas.

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“Em nossos púlpitos, bem como em qualquer ambiente de culto, não será permitido tratar de política partidária. Cremos que a Igreja de Cristo foi chamada para anunciar o Evangelho, cuidar das almas e ser luz neste mundo. Nosso compromisso maior é com o Reino de Deus, que está acima de qualquer interesse terreno ou ideológico”, diz o texto.

As vedações se estendem para os grupos de mensagens ou redes sociais vinculados à igreja. Os pré-candidatos poderão participar dos cultos na IEADA-PR, porém sem uso da palavra e também sem manifestações de apoio ou pedido de votos.

Em entrevista ao TNOnline, o pastor Ednei Pagani Acioli destacou que a circular foi divulgada para reforçar a isenção da Assembleia de Deus em Apucarana, independentemente da posição estadual. “Nós temos dentro da igreja pessoas que gostam dos mais diversos partidos e candidatos. Não podemos, no púlpito, defender esta ou aquela bandeira partidária”, afirma, assinalando que os frequentadores têm liberdade total de votar conforme sua consciência.