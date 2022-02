Assembleia de Deus celebra culto pelo 78 anos de Apucarana

Da Redação

A Igreja Assembleia de Deus celebrou na noite de domingo (30) o Culto de Ação de Graças pelos 78 anos do município de Apucarana, com a presença do prefeito Junior da Femac. O momento religioso foi dirigido pelo pastor Daniel Acyolli, que também faz aniversário do dia 28 de janeiro, e teve a participação da orquestra Kairós e do coral Harmonia Celeste.

“Essa é uma noite especial para os apucaranenses, de orar por Apucarana. Deus abençoe esta cidade, os munícipes e as autoridades. Se a igreja quer paz tem que interceder por suas autoridades. Esse é um culto de gratidão por vivermos numa cidade tão abençoada e que tenho muito orgulho de viver”, afirmou o pastor Acyolli, que dirigiu o culto acompanhado dos pastores Ornelies Ireno de Souza e Avacir Lara.

Junior da Femac recebeu das mãos do pastor Acyolli uma bíblia da edição comemorativa dos 100 anos da Igreja Assembleia de Deus. Após fazer a leitura bíblica do salmo 100, o prefeito informou que vai manter o livro sagrado em sua mesa no gabinete municipal.

“As famílias pioneiras Apucarana de outros estados e países da Europa vieram para nossa cidade seguros da mão de Deus. Era um povo esperançoso, que fazia as coisas acontecerem e acreditavam na força do trabalho. Hoje vivemos numa cidade vencedora. Venceu a geada de 1975 e agora está vencendo a pandemia. Deus abençoe nossa Apucarana”, disse Junior da Femac.

O prefeito esteve acompanhado dos secretários Gerson Kanuto (Agricultura); Maria Agar (Cultura); Ivan da Silva (Assuntos estratégicos); Airton Deco Araújo (Aserfa); do superintendente da Agência do Trabalhador, Neno Leiroz; e do superintendente da Promatur, Mário Felipe. Também estavam presentes a vereadora Jossuela Pirelli e o vereador Rodrigo Lievore (Recife).