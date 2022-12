Assalto em comércio de Apucarana é flagrado por câmera; assista

Da Redação

Criminosos assaltaram estabelecimento comercial em Apucarana

Um assalto a mão armada foi registrado na noite desta terça-feira (27), por volta das 19h25, na Rua Marcílio Dias, na região do Jardim Tibagi, em Apucarana, norte do Paraná. Câmeras de segurança do estabelecimento filmaram a ação dos bandidos.

As imagens mostram um cliente pagando a funcionária no balcão e quase deixando o estabelecimento. Porém, eles são surpreendidos pelos criminosos, que dão voz de assalto. Um deles chega apontando uma arma, a princípio uma pistola, nas vítimas. O outro, com uma mochila, pega o dinheiro. Após o roubo, eles fogem do local.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas e tentam localizar os suspeitos. Até o momento da publicação dessa reportagem, eles não foram encontrado. Veja a filmagem: null - Vídeo por: Reprodução

