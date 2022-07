Assaltantes são detidos após serem agredidos por vítima em Apucarana

Da Redação

Polícia Militar foi chamada para prender suspeitos no Jardim Apucarana

Cerca de sete suspeitos assaltaram um homem, de 42 anos, na noite deste sábado (23), por volta das 23h, na Avenida Santa Catarina, em Apucarana. Dois deles foram detidos pela Polícia Militar (PM), após entrarem em luta corporal com a vítima.

De acordo com a polícia, a equipe foi chamada no Jardim Apucarana após aproximadamente sete suspeitos roubarem um celular de um homem. Um deles portava um simulacro. Eles conseguiram subtrair o aparelho e dinheiro da vítima após entrarem em luta corporal.

Quando os policiais chegaram, conseguiram alcançar um dos envolvidos, um adolescente de 14 anos, que tentou fugir, pulando o muro do pátio da Igreja Nova Aliança. Contudo, a PM localizou o jovem, que devolveu o celular à polícia.

Durante o acompanhamento do adolescente, a polícia foi informada que a vítima do roubo pegou e agrediu um outro autor do assalto com chutes na cabeça. O suspeito, de 18 anos, foi segurado pela vítima até a chegada dos policiais, que efetuaram a prisão.

Diante da situação, os autores foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento para receberem atendimento, pois ficaram feridos. A vítima também foi à UPA.

