Assaltantes armados roubam estação da Sanepar em Apucarana

Equipes da PM iniciaram buscas para localizar os suspeitos,

Dois homens armados assaltaram uma estação da Sanepar, localizada na região do Jardim Marissol, em Apucarana, norte do Paraná, na tarde desta segunda-feira (28), segundo a Polícia Militar (PM).

De acordo com o Cabo Ribas, a polícia foi chamada pelo porteiro do local. "As estações da Sanepar são vítima frequentes de furtos e roubos. Fomos acionados pelo segurança que disse que dois rapazes aparentando ser jovens praticaram o crime, um com arma de fogo e outro com pé de cabra", conta.

De acordo com o policial, os criminosos roubaram o celular do segurança, mas buscavam um cofre da empresa. "Deram voz de roubo, levando o celular da vítima e as chaves da estação e da motocicleta dele. Eles queriam o cofre da empresa, que tinha uma arma. Provavelmente tinha um carro dando apoio a eles", esclarece Ribas.

Apesar da tentativa, os criminosos não conseguiram roubar o cofre. Equipes da PM iniciaram buscas para localizar os suspeitos, mas até o momento da publicação da reportagem eles não foram encontrados.

