Assaltante armado tenta roubar hotel de Apucarana

A Polícia Militar de Apucarana prendeu na noite desta sexta-feira (23), um jovem, de 22 anos, que participou de uma tentativa de assalto à um hotel no Jardim Apucarana.

O solicitante, o funcionário de um hotel no Jardim Apucarana, relatou que dois homens entraram no local e deram voz de roubo. Conforme a vítima, um deles estava com uma arma de fogo de cano longo, e reviraram toda recepção, mas fugiram sem levar nada.

De acordo com testemunhas, alguns populares que presenciaram a situação correram atrás dos ladrões e conseguiram conter um deles. A equipe abordou o jovem, que confessou ter participado da tentativa de roubo, mas que teria sido obrigado por traficantes, que o ameaçaram de morte e o agrediram para forçá-lo.

O homem, ainda de acordo com a PM, mostrou escoriações provenientes de tais agressões, mas não quis informar quem seria os responsáveis. Diante dos fatos, ele foi preso e encaminhado para Delegacia de Apucarana.