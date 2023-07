Aserfa: veja os sepultamentos que acontecem neste sábado (8)

Confira os sepultamentos que acontecem neste sábado (8). Todas as informações são divulgadas no site oficial da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

Luzia de Souza, 52 anos. O velório aconteceu na Capela Mortuária Central de Apucarana. O sepultamento, por sua vez, foi realizado às 08:30, no Cemitério Municipal de Marilândia do Sul.

Aparecida de Castro, 64 anos. A idosa está sendo velada na Capela Mortuária Central de Apucarana. O sepultamento está previsto para às 16 horas, no Cemitério Portal do Céu.

Luto no Paraná

Corpos de vítimas de acidente aéreo são velados em Umuarama

Estão sendo velados desde as 7 horas da manhã deste sábado (8), em Umuarama, no Noroeste do Paraná, os corpos de Felipe Furquim, de 35 anos, Heitor Guilherme Genowei Junior, de 42 anos, ambos servidores da Casa Civil do Governo do Estado, e do piloto Jonas Borges Julião, de 37 anos.

Eles estavam no monomotor que desapareceu na manhã da última segunda-feira (3) e foi encontrado na tarde de sexta-feira (7) em uma região de Serra do Mar, no litoral do estado.

O velório será exclusivo para familiares na Capela Mortuária Umuprev até as 10h, quando amigos e o público em geral podem se juntar à cerimônia no Ginásio de Esportes Amário Vieira da Costa. O sepultamento está previsto para as 17h.

