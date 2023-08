Aserfa: veja os sepultamentos desta segunda-feira (14) em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Confira o sepultamento que acontece nesta segunda-feira (14), em Apucarana. As informações são divulgadas no site oficial da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa).



Maria Nilza da Silva Alves, 48 anos. O velório acontece na Capela do Ponta Grossa. O sepultamento será às 16h00 no Cemitério Portal do Céu.

Maria Rosa da Silva Costa, 80 anos. O velório ocorre na Capela Central. O sepultamento0 será às 10h00 no Cemitério Cristo Rei.

Confira também os sepultamentos do último domingo:

Sebastiao Gonçalves Correia, 78 anos. Velado na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece neste domingo, 13, às 16h, no Cemitério Cristo Rei.

Eliane Souza Toldo Bacelar, 55 anos. Velada na Capela Central de Apucarana. O sepultamento ocorre neste domingo, 13, às 17h, no Cemitério Cristo Rei.

Maria Madalena Rosa, 87 anos. Velada na Capela Central de Apucarana. O sepultamento ocorre neste domingo, às 13h. O local não foi informado pela Aserfa.

Vagner da Rosa Neves, 20 anos. Velado na Capela de Borrazópolis. O sepultamento acontece neste domingo, 13, às 17 horas, no cemitério de Borrazópolis.



