Aserfa: veja a lista de sepultamentos desta sexta-feira (1º)

As informações são divulgadas de acordo com o site oficial da Aserfa

Confira os sepultamentos que acontecem nesta sexta-feira (1º) em Apucarana e cidades da região. As informações são do site oficial da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa).

Julia da Silva Pereira, 85 anos. O velório acontece na Capela Central. O sepultamento ocorre às 17 horas no Cemitério Pirapó.

Jose Alfredo Bengozi, 83 anos. O velório acontece na Capela de Cambira. O sepultamento ocorre no Cemitério Municipal de Cambira.

Pedro Celeste, 92 anos. O velório foi realizado em Arapongas. O sepultamento ocorreu pela manhã no Cemitério Cristo Rei.

José dos Santos Penna, 95 anos. O velório ocorre na Capela Central de Apucarana. O corpo será cremado no Crematório Angellus.

Amador Afonso Vieira, 81 anos. O velório corre na Capela do Ponta Grossa. O sepultamento está marcado para as 16 horas no Cemitério Portal do Céu.



