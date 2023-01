Da Redação

As informações dos sepultamentos são da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

Veja a lista de sepultamentos desta segunda-feira (30), divulgada pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

Tadashi Tamessawa, de 99 anos. O velório acontece na Capela Mortuária Central de Apucarana. O sepultamento está previsto para as 14h no Cemitério Parque Portal do Céu.

Maria José Rodrigues Martha, de 82 anos. O velório acontece na Capela Mortuária Central de Apucarana. O sepultamento está previsto para as 13h no Cemitério Cristo Rei.

Valdenice dos Santos Cordeiro, de 46 anos. O velório acontece na Capela da Acesf, em Londrina. O sepultamento ocorre no Cemitério e Crematório Parque das Allamandas; horário não divulgado.

Rosanne Paulino da Silva, de 58 anos. O velório ocorre em Querência do Norte. O sepultamento acontece às 17h no Cemitério Municipal de Querência do Norte.

Dirceu Candido Nunes, de 82 anos. O velório acontece na Capela Mortuária Central de Apucarana. O sepultamento está previsto para as 17h no Cemitério da Saudade.

João Gualberto da Fonseca, de 80 anos. O velório acontece na Capela Mortuária de Califórnia. O sepultamento ocorre às 17h no Cemitério de Califórnia.

Argemiro Alves Pereira, de 91 anos. O velório acontece na Capela Mortuária de Cambira. O sepultamento está previsto para as 13h no Cemitério de Cambira.

Mário Nita, de 75 anos. O velório ocorre na Capela Mortuária de Jandaia do Sul. O sepultamento acontece às 12h no Cemitério de São Pedro do Ivaí.

Jeferson Luiz de Lima, de 27 anos. O velório acontece na Capela Mortuária Central de Apucarana. O sepultamento ocorre às 11h no Cemitério Parque Portal do Céu.

Marcos Rogério Jakowatz, de 49 anos. O velório acontece na Capela Mortuária Central de Apucarana. O sepultamento está previsto para as 9h no Cristo Rei.



