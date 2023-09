Aserfa: veja a lista de sepultamentos desta segunda-feira (25)

Siga o TNOnline no Google News

Confira a lista de sepultamentos que acontecem nesta segunda-feira (25) em Apucarana e cidades da região. As informações são divulgadas no site oficial da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa).

Victor Hugo Pereira, 27 anos. O corpo é velado na Capela Central. O sepultamento será às 14h00 no Cemitério Cristo Rei.

Sanderval Inacio, 43 anos. O velório acontece na Capela Central. Já o sepultamento ocorrerá às 15h00 no Cemitério Cristo Rei.

Nayldis Macedo, 87 anos. O velório ocorre na Capela Colonial. Até o momento desta publicação, não há informações sobre o sepultamento.

Licia da Silva, 70 anos. O corpo é velado na Capela Central. O sepultamento será às 16h00 no Cemitério Cristo Rei.

Anilton Argati, 69 anos. O velório acontece em Marumbi e o sepultamento ocorrerá no Cemitério de Marumbi, sem divulgação de horário.

Antonieta Alves Bernardo, 90 anos. O velório ocorre na Capela Mortuária de Cambira. O sepultamento será no Cemitério Municipal de Cambira, sem informações sobre o horário até o momento.

Natal de Sousa, 64 anos. O corpo é velado na Capela Mortuária de Jandaia do Sul e o sepultamento será no Cemitério de Jandaia do Sul, sem divulgação de horário de sepultamento.

