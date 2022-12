Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As informações dos sepultamentos são divulgadas pela Aserfa

Veja a lista de sepultamentos desta segunda-feira (19), divulgada pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

continua após publicidade .

Paulino Rossati, de 100 anos. O velório acontece na Capela Mortuária do Jardim Colonial e o sepultamento ocorre no Cemitério Municipal de Arapongas; horário não divulgado.

Maria de Jesus da Silva, de 74 anos. O velório acontece na Capela Mortuária Central de Apucarana e o sepultamento ocorre às 17h no Cemitério Cristo Rei.

continua após publicidade .

Maria de Fatima da Silva, de 69 anos. O velório acontece na Capela do Jardim Ponta Grossa e o sepultamento ocorre às 18h no Cemitério Cristo Rei.

Nicanor de Oliveira, de 83 anos. O velório acontece na Capela Mortuária Central de Apucarana e o sepultamento ocorre às 17h Cemitério da Saudade.

Valderez Rodrigues Maioli, de 87 anos. O velório acontece na Capela Mortuária Central e o sepultamento ocorre às 14h no Cemitério Cristo Rei.

continua após publicidade .

Thereza Pereira dos Santos, de 82 anos. O velório acontece no Ministério Alva, em Apucarana, e o sepultamento ocorre às 16h no Cemitério Cristo Rei.

Milton Domingos das Neves, de 75 anos. O velório acontece na Capela Mortuária Central e o sepultamento acontece às 13h no Cemitério de Nova Esperança.

Arnaldo da Silva Leão, de 62 anos. O velório acontece na Capela Mortuária Central e o sepultamento ocorre às 13h no Cemitério Cristo Rei.

continua após publicidade .

Pedro Lucas Feliciano, de 20 anos. O velório acontece na Capela Mortuária Central e o sepultamento ocorre às 11h no Cemitério de Califórnia.

Charles da Silva Rivieira, de 31 anos. O velório acontece na Capela Mortuária Central e o sepultamento ocorre às 10h no Cemitério Cristo Rei.

André Vinicius Alves Ferreira, de 29 anos. O velório acontece na Capela Mortuária de Califórnia e o sepultamento ocorre no Cemitério Municipal de Califórnia; horário não divulgado.

Aparecida Gonçalves Pereira da Silva, de 64 anos. O velório acontece na Capela do Jardim Ponta Grossa e o sepultamento ocorre às 9h no Cemitério Portal do Céu.

Siga o TNOnline no Google News