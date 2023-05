Da Redação

As informações são da Aserfa

Veja a lista de sepultamentos desta quarta-feira (17), divulgada pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

Ananias Cavalcante, de 77 anos. O velório acontece ma Capela Mortuária Central de Apucarana; o sepultamento está previsto para as 17h, mas o local ainda não foi definido pela família.



Jose Israel de Souza, de 50 anos. Sem velório; o sepultamento ocorre às 11h no Cemitério da Saudade.

Francisco Pereira de Sousa, de 87 anos. O corpo dele é velado na Capela Mortuária Central de Apucarana; o sepultamento, por sua vez, ocorre no Cemitério de Borrazópolis, às 15h.

Adevaldo Pereira de Oliveira, de 55 anos. O velório acontece na Capela Mortuária Central de Apucarana; o sepultamento está previsto para as 14h no Cemitério Cristo Rei.

Maria da Conceição Andreio, de 91 anos. O corpo dela é velado na Capela Mortuária Central de Apucarana; o velório acontece às 13h no Cemitério Cristo Rei.

Thalles Renan de Souza da Silva, de 22 anos. O rapaz é velado na Capela Mortuária Central de Apucarana; o sepultamento está previsto para as 10h no Cemitério Cristo Rei.

Jose Vicente da Silva Filho, de 73 anos. O velório acontece na Capela Mortuária do Jardim Ponta Grossa; o corpo será sepultado às 9h no Cemitério Portal do Céu.

Sepultamento previsto para quinta-feira

Benvinda Luiza Santos, de 62 anos. O corpo dela será velado em Jandaia do Sul. O sepultamento ocorre nesta quinta-feira (18) no mesmo município, porém, o horário, ainda não foi divulgado.

