Aserfa organiza últimos preparativos para o Dia de Finados; saiba mais

A Autarquia dos Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa) instalou banheiros químicos e tendas, visando receber as cerca de 20 mil pessoas que são aguardadas nos três cemitérios da cidade no Dia de Finados, comemorado nesta quarta-feira (02).

A Aserfa também fez, na manhã desta terça-feira (01), orientações sobre os cuidados que devem ser tomados com vasos e ramalhetes de flores, além de disciplinar o funcionamento do comércio ambulante.

O prefeito Junior da Femac ressalta que nos últimos dias a equipe da Aserfa vem ultimando os preparativos para que os familiares prestem as homenagens póstumas. “Além da manutenção geral, que é realizada periodicamente, foram também providenciados banheiros químicos e tendas para proteção do sol ou da chuva para as pessoas poderem acompanhar de forma confortável as celebrações de missas”, reitera Junior da Femac.

De acordo com José Airton Deco de Araújo, diretor-presidente da Aserfa, a expectativa é que cerca de 20 mil pessoas passem pelos cemitérios da Saudade, Cristo Rei e do Pirapó. “Também teremos o apoio de uma equipe da Autarquia de Saúde que estará orientando sobre os cuidados com vasos e ramalhetes de flores. Solicitamos que as pessoas retirem o plástico que fica ao redor dos vasos, evitando o acúmulo de água e contribuindo com o combate da dengue”, completa Deco.

Marcos Bueno, superintendente da Aserfa, afirma que a programação de missas começa na véspera do Dia de Finados, com celebração às 21 horas desta terça-feira no Cemitério Cristo Rei. “Já nesta quarta-feira, Dia de Finados, teremos seis missas – às 8, 9h30, 11, 14, 15h30 e 17 horas – no Cristo Rei e outras três missas no Cemitério da Saudade – às 8, 10 e 15 horas”, informa Bueno, acrescentando que haverá ainda duas celebrações no Cemitério Portal do Céu, às 9h30 e 15 horas.

O comércio ambulante vai ser permitido para aqueles que fizeram a inscrição e apresentaram a documentação exigida em edital. “Na semana passada foi feito o sorteio dos locais e o credenciamento ocorreu sem a cobrança de taxa. São 14 pontos de venda de flores no Cristo Rei e 9 de alimentação, além de um ponto de venda de flores e um de alimentação no Cemitério da Saudade”, detalha Tayla de Almeida Lavaria, assessora do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento (Idepplan), órgão que coordenou o credenciamento dos ambulantes.





