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DIA DE FINADOS

Aserfa estabelece prazos para reformas, pinturas e lavagens de túmulos em Apucarana

Obras e construções podem ser realizadas até sexta-feira (23)

Escrito por Da Redação
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Aserfa estabelece prazos para reformas, pinturas e lavagens de túmulos em Apucarana
Autor A gestão municipal ampliou a infraestrutura para os feirantes e comerciantes que atuarão no entorno dos cemitérios - Foto: - Divulgação Prefeitura de Apucarana

A Prefeitura de Apucarana, por meio da Autarquia Municipal de Serviços Funerários (Aserfa), definiu o cronograma de prazos para a realização de reformas, manutenções e limpezas nos túmulos dos cemitérios municipais em preparação para o Dia de Finados, celebrado em 2 de novembro. Conforme estipulado pelo Decreto nº 07/2026, os serviços de reforma e construção de jazigos podem ser executados até esta sexta-feira (23 de outubro). Já os trabalhos de pintura serão permitidos até a quinta-feira (29 de outubro), e as lavagens de túmulos poderão ser feitas até o sábado (31 de outubro). Após o feriado, a execução de todos esses serviços será liberada a partir do dia 4 de novembro.

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Além da organização dos prazos de conservação, a gestão municipal ampliou a infraestrutura para os feirantes e comerciantes que atuarão no entorno dos cemitérios. O diretor-presidente da Aserfa, José Airton Deco de Araújo, destacou que o número de tendas autorizadas para a venda de flores, velas, alimentos e artigos religiosos dobrou em relação ao ano passado, saltando de 27 para 50 espaços liberados nesta edição.

A expectativa da administração municipal é de que cerca de 40 mil pessoas passem pelos três cemitérios da cidade ao longo do período de Finados. Para garantir o suporte necessário aos visitantes, a equipe da Aserfa atuará em regime de plantão no feriado. A autarquia orienta as famílias a planejarem as benfeitorias com antecedência para respeitar o calendário fixado e colaborar com a organização dos espaços públicos.

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Apucarana Aserfa cemitérios FINADOS infraestrutura REFORMAS serviços funerários
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