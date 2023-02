Aserfa divulga os sepultamentos desta terça-feira (07); confira

Da Redação

As informações estão disponíveis no site oficial da Aserfa

Veja a lista de sepultamentos desta segunda-feira (06), divulgada pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

Edna Roberta Cationi, 53 anos. O velório acontece na Capela do Jardim Ponta Grossa, em Apucarana. O sepultamento acontece no Cemitério Portal do Céu, às 16 horas.

João Sidnei Virmond, 77 anos. O velório está sendo realizado na Capela Central. O sepultamento será às 17 horas, no Cemitério da Saudade.

Ricardo Gusmão Busnello, de 62 anos, está sendo velado na Capela Central. O sepultamento acontece no Cemitério Cristo Rei, às 16 horas.

Sivaldo Telles dos Santos, 62 anos. O velório acontece na Capela Central; o sepultamento será às 16 horas, no Cemitério Cristo Rei.

Bernadete Fermiano Rosina, de 72 anos, está sendo velada na Capela Central. Ela será cremada; o local não informado pela Aserfa.

