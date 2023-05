Aserfa divulga lista de sepultamentos desta segunda (1/5)

Da Redação

Sepultamentos ocorrem nesta segunda

A Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa), divulgou a lista de falecimentos e sepultamentos desta segunda-feira (1/5). Veja:

Pablo Henrique do Amaral, 19. Velório acontece na Rua Ouro Verde, em Apucarana, e o sepultamento ocorre às 15h, no Cemitério Cristo Rei.

Natalia Pereira Gouveia, 56. Velório acontece na Capela Central de Apucarana, e o sepultamento deve ocorrer às 16h, no Cemitério Cristo Rei.

Antonia Justino de Souza, 80. Velório acontece na Capela do Jardim Ponta Grossa, e o sepultamento ocorrer às 10h no Cemitério de Cambira

Edival Maranho, 56. Velório acontece na Capela do Distrito do Pirapó, e o sepultamento ocorre às 10h, no Cemitério do Distrito.



João Hortencio Scapin, 51 anos. Velório aconteceu em Sarandi, e o sepultamento ocorre às 9h no Cemitério Municipal de Sarandi.

Maura Pedretti Paulino, 73. Velório acontece na Capela de Rio Bom, e o sepultamento ocorre às 15h, no Cemitério de Rio Bom.





