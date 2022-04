Da Redação

Aserfa divulga lista de falecimentos deste sábado (9) em Apucarana

A Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana divulgou na manhã deste sábado (9), os falecimentos registrados em Apucarana.

continua após publicidade .

José Aparecido da Silva, 68 anos. O velório ocorre na Capela Mortuária Central. O sepultamento está marcado para às 17 horas deste sábado (9) no Cemitério Cristo Rei.



Maria Dassie Silva, 85 anos. O velório ocorre na Capela do Pirapó. O sepultamento está marcado para às 11 horas deste sábado (9), no Cemitério do Distrito do Pirapó.