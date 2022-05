Aserfa divulga lista de falecimentos deste sábado (14)

Da Redação

A Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa), divulgou a lista de falecimentos e sepultamentos deste sábado (14), no município e cidades da região. Confira:

Benedito Antônio Alves,74 anos. O velório acontece na Capela Central de Apucarana e o sepultamento ocorre às 11h no Cemitério Cristo Rei.

Carlos José da Silva, 56 anos. O velório acontece na Capela Municipal de Bom Sucesso e o sepultamento ocorre no Cemitério Municipal de Bom Sucesso, o horário ainda não foi revelado.

Terezinha Virginia, 89 anos. O velório acontece na Capela Municipal de Marilândia do Sul e o sepultamento no Cemitério Municipal de Marilândia do Sul, o horário ainda não foi revelado.

Akira Hori, 94 anos. O velório acontece no Parque das Oliveiras e o sepultamento ocorre às 10h no Cemitério Parque das Oliveiras.

Antônio Moreno Reche,81 anos. Velório acontece no Salão Paroquial de Novo Itacolomi e o sepultamento ocorre às 9 no Cemitério municipal de Novo Itacolomi.