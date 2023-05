Aserfa divulga lista de falecimentos deste domingo (14/5)

Da Redação

As informações são da Aserfa

A Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa) divulgou a lista de falecimentos e sepultamentos deste domingo (14/5), confira:

Lourdes Antonia de Oliveira, 75 anos, velada na Capela Central e o sepultamento ocorreu neste domingo, às 10h, no Cemitério Pirapó.

Anisio José Rosa, 80 anos. Velório acontece na residência, endereço não foi informado pela Aserfa. O sepultamento ocorre na segunda-feira (14), às 9h, no Cemitério Portal do Céu.

Luiz Carlos de Camargo, 63 anos. Velório acontece na Capela Municipal de Jandaia do Sul, o sepultamento ocorre neste domingo, no cemitério municipal de Jandaia do Sul.





