Aserfa divulga lista de falecimentos desta quinta-feira (15)

Da Redação

A Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa), divulgou a lista de falecimentos desta quinta-feira (16)

A Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa), divulgou a lista de falecimentos desta quinta-feira (16). Existem falecimentos em Apucarana e Jandaia do Sul. Veja:

continua após publicidade .

Neuza do Carmo Pereira Delmondes, 58 anos, velório acontece na Capela Central e o sepultamento ocorre às 9h no Cemitério Cristo Rei.

Adelcio Braga Figueira, 62 anos, velório acontece na Capela Central e o sepultamento ocorre às 17h no Cemitério Cristo Rei.

continua após publicidade .

Miguel Carlos Ferreira, 60 anos, velório acontece na Capela do Pirapó e o sepultamento ocorre às 14h no Cemitério Cristo Rei.

Pedro Uemura, 82 anos, sem velório, sepultamento ocorre às15h no Cemitério Portal do Céu.

Ednaldo Cesar Malavazi, 52 anos, velório acontece na Capela Municipal de Jandaia do Sul, o horário do sepultamento ainda não foi revelado, mas será no Cemitério Municipal de Jandaia do Sul.