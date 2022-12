Aserfa divulga falecimentos e sepultamentos em Apucarana e região

Da Redação

A lista de sepultamentos é divulgada pela Aserfa

Confira os falecimentos e sepultamentos divulgados neste sábado (10) pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (ASERFA)

APUCARANA

EVANILDE ALCASSI DA SILVA, 71 anos. O velório ocorre na Rua México, 517, no Jardim Vale Verde. O sepultamento ocorre às 9 horas, deste sábado (10), no Cemitério Cristo Rei.

LEONOR NUNES FERREIRA, 71 anos. O velório ocorre na Capela Mortuária Central. O sepultamento ocorre às 10 horas, deste sábado (10), no Cemitério Cristo Rei, em Apucarana.

GILMAR VICENTINI CAINELLI, 71 anos. O velório ocorre na Capela Mortuária Central. O sepultamento será às 16 horas, deste sábado (10), no Cemitério Portal do Céu, em Apucarana.

JOSÉ CARLOS DELECROD, 60 anos. O velório ocorre na Igrejinha do Leão do Norte, em Marilândia do Sul. O sepultamento será às 9 horas, deste sábado (10), no Cemitério da Saudade, em Apucarana.

CAMBIRA

IZABEL MIRANDA DE SOUZA, 67 anos. O velório ocorre na Capela Mortuária de Jandaia do Sul. O sepultamento ocorre no Cemitério Municipal de Cambira neste sábado. Até a publicação deste obituário, o horário ainda não havia sido divulgado pela Aserfa.

