Aserfa divulga falecimentos e sepultamentos em Apucarana e região

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Até o momento, ocorre apenas um sepultamento em Arapongas

APUCARANA

continua após publicidade .

EUCLIDES DE OLIVEIRA, 83 anos. O velório ocorre na Capela do Jardim Ponta Grossa. O sepultamento ocorre às 17 horas deste sábado (25), no entanto, o local do sepultamento não havia sido informado até a publicação do obituário.

SEVERIANO JULIO DA SILVA, 95 anos. O velório ocorre na Capela Mortuária Central. O sepultamento ocorre às 9 horas deste sábado (25) no Cemitério Cristo Rei.

continua após publicidade .

AMÉLIA RIEDO CASINI, 85 anos. O velório ocorre na Capela Central. O sepultamento será às 15 horas no Cemitério Cristo Rei.

JANDAIA DO SUL

HERONDINA APARECIDA GONÇALVES, 67 anos. Sem velório. O sepultamento ocorre no cemitério municipal de Jandaia do Sul.

continua após publicidade .

FAXINAL

ODETE FARIAS, 78 anos. O velório ocorre na Capela Mortuária. O sepultamento ocorre neste sábado no Cemitério Municipal de Faxinal. Até a publicação deste obituário, o horário não havia sido divulgado.

FLORIANO DZIEDZIC, 78 anos. O velório ocorre na Capela Mortuária de Mauá da Serra. O sepultamento será às 11 horas deste sábado (25) no Cemitério Municipal de Faxinal.