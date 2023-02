Aserfa divulga a lista de sepultamentos desta terça-feira (21); veja

Da Redação

As informações são da Aserfa

Confira a lista de sepultamentos desta terça-feira (21), divulgado pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

José Alves Bueno, 84 anos. O velório acontece na Capela de Cambira. Ele será sepultado no Cemitério Municipal de Cambira.

Alcides Caruso, de 80 anos, está sendo velado na Capela Mortuária de Marilândia do Sul. O sepultamento acontece nesta terça (21), no Cemitério de Marilândia.

Nadir Batista dos Santos, 74 anos. O velório acontece na Capela Mortuária de Califórnia; o sepultamento será no Cemitério de Califórnia.





Sepultamento desta segunda (20)

Ocildo Lanssoni, de 88 anos. O corpo dele é velado na capela do Prever. O sepultamento está previsto para as 14h no Cemitério Municipal de Arapongas.

