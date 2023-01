Aserfa divulga a lista de sepultamentos desta sexta-feira (27)

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Veja a lista de sepultamentos que acontecem nesta sexta-feira (27), divulgada pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

continua após publicidade .

Silvia Maria da Conceição, 59 de anos, está sendo velada na Capela Central; o sepultamento acontece às 15 horas. O Cemitério não foi informado pela Aserfa.

Rosemary Fontanelli Ferreira, 67 anos. O velório acontece na Capela do Colonial; o sepultamento será no Portal do Céu às 16 horas.

continua após publicidade .





Veja os sepultamentos da quinta (26)

Wilson Correia Lopes, de 77 anos, está sendo velado na Capela Central; o sepultamento acontece às 11 horas, no Cemitério da Saudade.

Antonio Pereira Silva, 79 anos. O velório acontece na Capela Central, e o sepultamento será às 14 horas no Cemitério Portal do Céu.

continua após publicidade .

Karine de Fátima Miranda, de 25 anos, também está sendo velada na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 16 horas, no Cemitério Portal do Céu.

Geni Pereira, 64 anos. O velório acontece na Capela Central, e o sepultamento será às 17 horas, no Cemitério Cristo Rei.

Ieda Maria Marques, de 63 anos, está sendo velada na Capela Central de Apucarana; e o sepultamento acontece às 18 horas, no Cemitério Cristo Rei.

Siga o TNOnline no Google News