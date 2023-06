As informações são da Aserfa

Confira os sepultamentos que acontecem nesta sexta-feira (30) em Apucarana e cidades da região. Todas as informações são divulgadas no site oficial da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa).

Geraldo Francisquini de Assis, 82 anos. O velório aconteceu na Capela Central. O sepultamento foi realizado às 9 horas, no Cemitério Portal do Céu.

Rafael dos Santos, 64 anos. O velório aconteceu na Capela Central. O sepultamento foi realizado às 9 horas, no Cemitério Cristo Rei.

Luzia Lorido de Abreu, 81 anos. A idosa está sendo velada na Capela Mortuária do Colonial. O sepultamento será às 15 horas, no Cemitério Cristo Rei.

Ademir José da Silva, 56 anos. O velório acontece na Capela Central. O sepultamento está marcado para às 11 horas, no Cemitério Cristo Rei.

Antônio Amadeu, 75 anos. O velório é realizado na Capela do distrito do Pirapó. O sepultamento será às 16 horas, no Cemitério da Saudade.

Antônio Carlos dos Santos, 73 anos. O velório está sendo realizado na Capela Central. O sepultamento acontece às 11 horas, no Cemitério Portal do Céu.

Vantuir Almiro Braz, 51 anos. O velório acontece na Capela Central. O sepultamento está marcado para às 16 horas, no Cemitério Cristo Rei.

Sepultamentos na região

Josefina Maria de Oliveira, 71 anos. O velório acontece na Capela Central de Apucarana. O sepultamento será às 10 horas, no Cemitério Municipal de Califórnia.

Antônio Dias, 87 anos. O velório está sendo realizado na Capela Mortuária de Marilândia do Sul. O sepultamento será no Cemitério de Marilândia do Sul.

Manoel Correia, 70 anos. O idoso está sendo velado na Capela Mortuária de Bom Sucesso. O sepultamento é no Cemitério de Bom Sucesso.

