Aserfa: confira os sepultamentos que acontecem nesta segunda (29)

As informações estão no site oficial da Aserfa

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Confira os sepultamentos que acontecem nesta segunda-feira (29). Todas as informações são divulgadas no site oficial da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

continua após publicidade

Josimar Moreira do Carmo, 40 anos. O velório acontece na Capela do Jardim Colonial. O sepultamento será às 14 horas, no Cemitério Cristo Rei.

Maria das Dores, 62 anos. O velório acontece na Capela Central. O sepultamento será às 13 horas, no Cemitério Cristo Rei.

continua após publicidade

Antonio Vitoriano de Camargo, 69 anos. O velório acontece na Capela Central. O sepultamento será às 11 horas, no Cemitério Cristo Rei.

Clovis Soares, 70 anos. O velório acontece na Capela Central. O sepultamento será às 09 horas, no Cemitério Portal do Céu.

Elza do Amaral Krenski, 74 anos. O velório acontece na Capela Central. O sepultamento será às 10 horas, no Cemitério Cristo Rei.

continua após publicidade

Sepultamentos na região

Maria Emilia Boroviecz, 24 anos. O velório acontece na Capela Mortuária de Faxinal. O sepultamento será às 12 horas, no Cemitério de Candido de Abreu.

Rennan Mauricio Henke, 33 anos. O velório acontece na Capela do Jardim Colonial, em Apucarana. o sepultamento será às 11 horas, no Cemitério Municipal de Rolândia.

José de Paula Ribeiro, 71 anos. O velório acontece na Capela Mortuária de Marumbi. O sepultamento será no Cemitério Municipal de Marumbi; horário não informado.

Siga o TNOnline no Google News