Aserfa: confira os sepultamentos deste sábado (16)

Confira a lista de sepultamentos que acontecem neste sábado (16), em Apucarana e cidades da região. As informações são divulgadas no site oficial da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa).



Eugenio Caetano Domingos Leitão, 86 anos. O velório acontece na Capela Mortuária do Jardim Colonial. O sepultamento acontece às 16 horas, no Cemitério Portal do Céu.

Orlanda Pascoini Cunha, 91 anos. O velório está sendo realizado na Capela Central, e o sepultamento será às 14h30 no Cemitério da Saudade.

Luiz Roberto Demétrio, 61 anos. Ele está sendo velado na Capela Central. O sepultamento será às 14 horas, no Cemitério Cristo Rei.

Cristina Fideles Machado, 91 anos. A idosa está sendo velada na Capela Central; o sepultamento está marcado para acontecer no Cemitério da Saudade, às 13 horas.

Dorival Ribeiro, 83 anos. O velório acontece na Capela Central. O sepultamento será no Cemitério Cristo Rei, às 10 horas.

Maria Cleusa Deodato, 70 anos. A idosa está sendo velada na Capela do Jardim Ponta Grossa; o sepultamento acontece no Cemitério Cristo Rei.

