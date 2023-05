Aserfa: confira os sepultamentos desta sexta-feira (5)

Da Redação

Confira os sepultamentos que acontecem nesta sexta-feira (5) em Apucarana e cidades da região. Todas as informações são divulgadas pelo site oficial da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

Thereza Balan Humeniuk, 100 anos. O velório aconteceu na Capela Central. O sepultamento foi realizado às 09 horas, no Cemitério da Saudade.

João Luiz, 73 anos. O velório está sendo realizado na Capela Central. O sepultamento está previsto para às 14 horas, no Cemitério Municipal Cristo Rei.

Sepultamento na região

Vito Domingos da Silva, 87 anos. O velório acontece na Capela de Marilândia do Sul. o sepultamento será nesta sexta-feira (5), no Cemitério de Marilândia do Sul; horário não informado.





Thereza Humeniuk era pioneira de Apucarana

Thereza Balan Humeniuk, completou 100 anos em 13 de julho de 2022. Mãe de cinco filhos, avó de 9 netos, e com três bisnetos, ela foi um exemplo de disposição. Nas redes sociais, familiares lamentam a morte da matriarca.

Descendente de ucranianos, Thereza nasceu em Santa Catarina e veio para Apucarana ainda mocinha, aos 13 anos, acompanhada dos pais e irmãos.

No ano passado, o TNOnline foi até a casa da centenária e gravou uma reportagem especial sobre o segredo da longevidade. Muito simpática, falou que era muito feliz e apaixonada por flores. Para ver o vídeo, clique aqui.

