As informações são da Aserfa

Confira os sepultamentos desta sexta-feira (14) que acontecem em Apucarana. Todas as informações são divulgadas pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

Jaqueline Petter, 38 anos. O velório acontece no salão do reino, localizado na Rua Carlos Simeão. O sepultamento será às 17 horas, no Cemitério Municipal Cristo Rei.

Maria Tereza dos Santos, 69 anos. O velório está sendo realizado na Capela Central. O sepultamento está previsto para às 15 horas, no Cemitério Municipal Cristo Rei.

Sepultamentos da quinta (13)

Idalestro Luiz de Andrade, 58 anos. O sepultamento aconteceu às 17 horas, no Cemitério Municipal Cristo Rei.

Benedito Otávio de Queiroz, 78 anos. O sepultamento foi às 14 horas, no Cemitério Portal do Céu.

