Aserfa: confira os sepultamentos desta segunda-feira (27)

Os sepultamentos acontecem em Apucarana e Cambé

Veja a lista de sepultamentos desta segunda-feira (27), divulgada pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

Antônio Marcos dos Santos, 52 anos, está sendo velado na Capela Central. O sepultamento será às 17 horas, no Cemitério Municipal Cristo Rei.

David Antônio Ross, 68 anos. O velório acontece na Capela Central, e o sepultamento está previsto para às 16 horas, no Cemitério Municipal Cristo Rei.

Lucas Vinícius Rodrigues, 23 anos, está sendo velado na Capela Central. O sepultamento acontece no Cemitério Cristo Rei, às 10 horas.

Leonardo Borges Izabel, 16 anos, é velado na Capela do Jardim Colonial, em Apucarana. O sepultamento será às 09 horas, no Cemitério Cristo Rei.

Dione Batista da Silva Rosa, 23 anos. O velório acontece na Capela do Jardim Colonial; o sepultamento está previsto para às 11 horas, no Cemitério Portal do Céu.

Márcio de Almeida Inácio, 33 anos, também está sendo velado na Capela do Jardim Colonial. O sepultamento acontece no Cemitério Cristo Rei, às 09 horas.





Região

Mateus Martins de Sousa Bregano, 27 anos. O velório acontece na Capela Mortuária de Cambé, o sepultamento será no Cemitério da mesma cidade; horário não informado.

