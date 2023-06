Aserfa: confira os sepultamentos desta quinta-feira (08) de Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Confira os sepultamentos que acontecem nesta quinta-feira (8). Todas as informações são divulgadas no site oficial da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

continua após publicidade

Jose da Silva Lemes, 76 anos. O velório acontece na Capela Central. O sepultamento será realizado às 16 horas, no Cemitério Municipal Cristo Rei.

Cecilia Lopes Cruz, 69 anos, está sendo velada na Capela Central de Apucarana. O sepultamento será às 14 horas; cemitério ainda não informado.

continua após publicidade

Lindaura de Souza Silva, 68 anos. O velório aconteceu na Capela do jardim Ponta Grossa. O sepultamento foi às 9 horas, no Cemitério Portal do Céu.

Sepultamentos em cidades da região

Matilde Aparecida Nunes, 66 anos. O velório aconteceu na Capela Central de Apucarana. O sepultamento foi realizado às 09 horas, no Cemitério de Marilândia do Sul.

Siga o TNOnline no Google News