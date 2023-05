Aserfa: confira os sepultamentos desta quarta-feira (31)

As informações são da Aserfa

Confira os sepultamentos que acontecem nesta quarta-feira (31). Todas as informações são divulgadas no site oficial da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

João Lopes, 71 anos. O velório acontece na Capela do Jardim Ponta Grossa. O sepultamento será às 16 horas, no Cemitério Portal do Céu.

Vicente Casarin, 63 anos. O velório está sendo realizado na Capela Mortuária do Pirapó. O sepultamento está previsto para às 15 horas, no Cemitério da Caixa de São Pedro.

Sepultamentos na região

Marli Gonçalves da Costa, 46 anos, está sendo velada na Capela Mortuária de São Pedro do Ivaí. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de São Pedro do Ivaí.

