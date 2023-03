Aserfa: confira a lista dos sepultamentos deste sábado (25)

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As informações são da Aserfa

Veja a lista de sepultamentos deste sábado (25), divulgada pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

continua após publicidade .

Adeilton Rodrigues Zanoni, 48 anos. O velório acontece na Capela Central; o sepultamento será às 18 horas, no Cemitério Cristo Rei.

Vincenzo Antônio Espósito, 87 anos, está sendo velado na Capela Central. O sepultamento deve acontecer às 17 horas, no Cemitério Cristo Rei.

continua após publicidade .

Mario José Antonio da Silva, 74 anos. O idoso também está sendo velado na Capela Central. O sepultamento é às 16 horas, no Cemitério Cristo Rei.





Região

Valdecir Alves de Oliveira, 51 anos. O velório acontece na Capela de Jandaia do Sul; o sepultamento será às 10 horas, no Cemitério de Jandaia do Sul.



Casturina Vicente Gomes, 76 anos, está sendo velada na Rua Zumira, nº 144. O corpo da idosa será levado, às 15 horas, para o Crematório Angelus.

Siga o TNOnline no Google News