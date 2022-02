Da Redação

Às vésperas do Mundial, Mancha Verde cria sede em Apucarana

O grande sonho dos palmeirenses está mais perto de ser realizado. Com o bicampeonato da Libertadores conquistado no ano passado, a equipe paulista se classificou ao Mundial de Clubes e terá na próxima semana o primeiro desafio na competição, já na semifinal. Com uma grande torcida espalhada pelo Brasil, membros da Mancha Verde, principal torcida organizada do Palmeiras, inauguraram um local em Apucarana para que os alviverdes possam acompanhar os jogos do time.

O novo espaço fica localizado na Rua Castro Alves, nº 1.479, no Jardim América. O local poderá ser acessado por qualquer torcedor do Palmeiras, segundo o próprio idealizador da sede física, Matheus de Azevedo. “Nosso espaço vai funcionar em todos os dias que tiverem jogos, abrindo cerca de uma hora antes dos jogos. Todo palmeirense é bem-vindo, nossa sede é mantida através da mensalidade dos nossos associados, os quais têm descontos em produtos consumidos no local, material da torcida e também em viagens para partidas”, explicou.

Segundo o Matheus, a associação filiada à Mancha Verde de São Paulo começou há mais de 14 anos atrás. “A torcida foi fundada em agosto de 2007 e são os mesmos membros que estão até hoje. Sempre que possível viajamos para São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul para apoiar o time”, contou.

Independente do resultado, ele torce para que a equipe lute até o final. “Nosso palpite é que o Palmeiras faça bons jogos, estaremos sempre incentivando e apoiando. Quanto à conquista Mundial, esperamos que dê certo, mas sabemos das dificuldades. O mais importante é que o time lute até o final”, revelou.

O primeiro desafio do Palmeiras no Mundial está marcado para acontecer na próxima terça-feira (8), às 13h30, pela semifinal. Ainda sem saber quem será o adversário, os brasileiros esperam o resultado do confronto entre Al-Ahly, do Egito, e Monterrey, do México. Caso passe da semifinal, a equipe paulista poderá enfrentar o Chelsea, da Inglaterra, o Al Hilal, da Arábia Saudita, ou o Al Jazira, dos Emirados Árabes.