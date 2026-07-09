Às vésperas de se casar, mulher sofre acidente e carro para a 63 metros da pista em Apucarana

Acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (9); vítima, de 27 anos, foi socorrida por equipe da concessionária e levada ao Hospital da Providência

Uma jovem de 27 anos ficou ferida após capotar o carro e cair em um barranco no Contorno Norte de Apucarana, no norte do Paraná, na manhã desta quinta-feira (9). A motorista, que está com o casamento marcado para esta sexta-feira (10), conduzia o veículo do noivo quando perdeu o controle da direção em um trecho de curva.

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O acidente ocorreu por volta das 6h, no momento em que a vítima trafegava no sentido Arapongas, a caminho do trabalho, na cidade de Sabáudia. Após a saída de pista, ela foi socorrida por uma ambulância da Motiva Paraná, concessionária responsável pelo trecho, e imediatamente encaminhada para atendimento médico no Hospital da Providência, em Apucarana.





Foto: Adry Freitas/TNOnline Foto: Adry Freitas/TNOnline

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foi acionada para registrar a ocorrência e apurar as circunstâncias exatas do acidente. Segundo os levantamentos da corporação no local, o Ford Fiesta capotou seguidas vezes até parar a uma distância de aproximadamente 63 metros da rodovia.

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Foto: Adry Freitas/TNOnline Foto: Adry Freitas/TNOnline

Apesar da gravidade do acidente, que deixou o veículo completamente destruído, um detalhe chamou a atenção das pessoas que acompanharam o resgate: a parte da lataria onde havia um símbolo de São Bento permaneceu intacta, sem nenhum amassado.





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Foto: Adriany Freitas/TNonline Foto: Adriany Freitas/TNonline





Peça do carro ficou presa em árvore - Foto: Adry Freitas/TNOnline Peça do carro ficou presa em árvore - Foto: Adry Freitas/TNOnline



