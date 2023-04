Árvore de grande porte cai sobre fiação em bairro de Apucarana

Da Redação

Uma árvore de grande porte caiu no final da tarde desta terça-feira (25) na Rua Rolândia, no bairro da Vila Martins, em Apucarana, norte do Paraná.

A árvore aparentava estar bastante podre. Ao cair, atingiu a fiação dos postes de energia da rua. Uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) isolou o local. A Copel, segundo os agentes, foi acionada para verificar a situação.

O Corpo de Bombeiros deve se deslocar ao local para podar e retirar a árvore, que tampou completamente a rua. Ninguém ficou ferido e nenhuma casa ou veículo foi atingido ou danificado com a queda.

Um poste padrão de uma residência foi derrubado pela árvore.

Mais informações devem ser repassadas em breve pela companhia.

