Árvore de grande porte cai e interdita Avenida Aviação em Apucarana

Foto por TNONLINE/TRIBUNA DO NORTE

Uma árvore de grande porte caiu na tarde deste domingo (08/10) e interditou a Avenida Aviação, no Núcleo Habitacional Castelo Branco, em Apucarana, no norte do Paraná. A queda foi registrada por volta das 15h25, bem em frente ao Colégio Sesi da Indústria. Segundo informações de testemunhas, por pouco a árvore não atingiu uma casa localizada em frente ao colégio. Assista:

Foto por TNONLINE/TRIBUNA DO NORTE

Conforme o Corpo de Bombeiros outra árvore caiu na Rua Apucarana, por volta das 14h25, na região da Vila Reis. Outra árvore de grande porte também caiu na Rua Padre Severino Cerutti, região da Vila São José. As três situações ocorreram durante a chuva volumosa registrada neste domingo.

Foto por tnonline Queda de árvore na Rua Padre Severino Cerutti, região da Vila São José

A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) é que o tempo continue fechado durante o resto do domingo. A condição deve mudar drasticamente na segunda-feira (9), sem previsão de chuva para Apucarana e região.

TEMPORAL CAUSOU ESTRAGOS

Apucarana ainda está se recuperando dos estragos causados pela tempestade que atingiu a cidade na tarde da última quarta-feira (4) que deixou um rastro de destruição. O vendaval causou uma série de transtornos em vários pontos da cidade. A região do Bairro da Igrejinha e do Jardim São Pedro é a mais afetada, segundo os primeiros relatos. Não há informações sobre feridos.

Há registros de queda de dezenas de árvores em diversos bairros, com veículos e casas atingidos. Destelhamentos de residências e prejuízos em coberturas de prédios foram registrados. Uma parte do muro do Estádio Olímpio Barreto desabou. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros estão nas ruas para prestar atendimento aos atingidos.

Assista:

