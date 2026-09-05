Árvore de grande porte bloqueia Avenida Irati em Apucarana

A orientação é que motoristas e moradores evitem a Av. Irati, nas proximidades do Lagoão, até que a árvore seja removida e a passagem seja liberada.

Uma árvore de grande porte caiu e está bloqueando completamente a passagem de veículos na Avenida Irati, na região central de Apucarana, nas proximidades do Ginásio de Esportes Lagoão.

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A árvore, que foi arrancada pela raiz, ocupa praticamente toda a largura da via. Com isso, o trecho está sem condições de tráfego, impedindo tanto a passagem dos veículos que seguem pela avenida quanto a daqueles que tentam acessar o local no sentido contrário.

Pelas imagens encaminhadas à reportagem, é possível perceber o grande porte da árvore, que ainda apresenta a copa bastante verde. Não há, até o momento, informações sobre feridos ou danos a imóveis próximos em decorrência da queda.

Foto: Lis Kato Foto: Lis Kato

A suspeita é de que a árvore tenha tombado durante o período de instabilidade registrado entre a madrugada e o início da manhã deste sábado (5). O Paraná estava sob alerta para temporais, com previsão de chuva intensa e rajadas de vento que poderiam chegar a 70 km/h em pontos isolados.

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A orientação é que motoristas e moradores evitem a Avenida Irati, nas proximidades do Lagoão, até que a árvore seja removida e a passagem seja liberada.

A Prefeitura deverá realizar a remoção da árvore e a desobstrução da via.

Foto: Lis Kato Foto: Lis Kato



