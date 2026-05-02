Árvore cai, rompe fiação elétrica e deixa trânsito lento entre Apucarana e Rio Bom

Uma árvore de grande porte caiu na tarde deste sábado (2) sobre a Estrada Sebastião Piassa, que liga as cidades de Rio Bom e Apucarana, na altura do quilômetro 1, nas proximidades da Sabão Alpes. Durante o incidente, a fiação elétrica chegou a ser rompida e há a probabilidade dos fios serem de alta tensão.

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Agentes de trânsito da Prefeitura de Apucarana estão no local e aguardam equipes do Corpo de Bombeiros e da Copel, que já foram acionadas. A árvore caiu sobre a pista e, desde a ventania registrada durante a tarde, estava impedindo a passagem de veículos naquele trecho.

Apesar do incidente, o trânsito está fluindo, contudo, com lentidão. Situação deve ser normalizada em breve.





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Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Diversos moradores da região estão deslocando para Rio Bom por conta da festa do município, que comemora neste final de semana os 62 anos de emancipação. Após a celebração de Lucca & Mateus na sexta-feira, a dupla sertaneja João Nelore & Texano é a atração deste sábado.

Como caminho alternativo, para evitar transtornos, os moradores de Apucarana podem seguir pela PR-539, rodovia que liga Marilândia do Sul a Rio Bom.