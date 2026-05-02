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Árvore cai, rompe fiação elétrica e deixa trânsito lento entre Apucarana e Rio Bom

Incidente ocorreu na tarde deste sábado (2), no quilômetro 1 da via; tráfego flui parcialmente enquanto agentes aguardam Corpo de Bombeiros e Copel

Escrito por Da Redação
Publicado em 02.05.2026, 18:25:57 Editado em 02.05.2026, 19:23:34
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Árvore cai, rompe fiação elétrica e deixa trânsito lento entre Apucarana e Rio Bom
Autor Árvore caiu sobre a estrada que vai para Rio Bom - Foto: Reprodução

Uma árvore de grande porte caiu na tarde deste sábado (2) sobre a Estrada Sebastião Piassa, que liga as cidades de Rio Bom e Apucarana, na altura do quilômetro 1, nas proximidades da Sabão Alpes. Durante o incidente, a fiação elétrica chegou a ser rompida e há a probabilidade dos fios serem de alta tensão.

-LEIA MAIS: Concretagem fechará ponte do Barreiro por 20 dias; confira a rota alternativa

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Agentes de trânsito da Prefeitura de Apucarana estão no local e aguardam equipes do Corpo de Bombeiros e da Copel, que já foram acionadas. A árvore caiu sobre a pista e, desde a ventania registrada durante a tarde, estava impedindo a passagem de veículos naquele trecho.

Apesar do incidente, o trânsito está fluindo, contudo, com lentidão. Situação deve ser normalizada em breve.


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Árvore cai, rompe fiação elétrica e deixa trânsito lento entre Apucarana e Rio Bom
AutorFoto: Reprodução

Diversos moradores da região estão deslocando para Rio Bom por conta da festa do município, que comemora neste final de semana os 62 anos de emancipação. Após a celebração de Lucca & Mateus na sexta-feira, a dupla sertaneja João Nelore & Texano é a atração deste sábado.

Como caminho alternativo, para evitar transtornos, os moradores de Apucarana podem seguir pela PR-539, rodovia que liga Marilândia do Sul a Rio Bom.

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Apucarana estrada sebastião piassa incidente Rio Bom segurança pública transito
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