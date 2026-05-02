Árvore cai, rompe fiação elétrica e deixa trânsito lento entre Apucarana e Rio Bom
Incidente ocorreu na tarde deste sábado (2), no quilômetro 1 da via; tráfego flui parcialmente enquanto agentes aguardam Corpo de Bombeiros e Copel
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Uma árvore de grande porte caiu na tarde deste sábado (2) sobre a Estrada Sebastião Piassa, que liga as cidades de Rio Bom e Apucarana, na altura do quilômetro 1, nas proximidades da Sabão Alpes. Durante o incidente, a fiação elétrica chegou a ser rompida e há a probabilidade dos fios serem de alta tensão.
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Agentes de trânsito da Prefeitura de Apucarana estão no local e aguardam equipes do Corpo de Bombeiros e da Copel, que já foram acionadas. A árvore caiu sobre a pista e, desde a ventania registrada durante a tarde, estava impedindo a passagem de veículos naquele trecho.
Apesar do incidente, o trânsito está fluindo, contudo, com lentidão. Situação deve ser normalizada em breve.
Diversos moradores da região estão deslocando para Rio Bom por conta da festa do município, que comemora neste final de semana os 62 anos de emancipação. Após a celebração de Lucca & Mateus na sexta-feira, a dupla sertaneja João Nelore & Texano é a atração deste sábado.
Como caminho alternativo, para evitar transtornos, os moradores de Apucarana podem seguir pela PR-539, rodovia que liga Marilândia do Sul a Rio Bom.