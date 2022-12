Árvore cai no centro de Apucarana e mobiliza Bombeiros; veja

Da Redação

Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

A queda de uma árvore, na Rua Oswaldo Cruz, no centro de Apucarana, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, no começo da madrugada deste sábado (24).

Segundo os bombeiros, foi necessário aguardar a chegada da equipe da Copel para desligar a energia para que o trabalho de corte e retirada da árvore acontecesse.

De acordo com os bombeiros, a rua foi liberada no começo da manhã deste sábado (24).

Os técnicos da Copel também já restabeleceram a energia.

