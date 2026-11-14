Árvore cai e destrói muro de residência em Apucarana

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Uma árvore caiu e destruiu parte do muro de uma residência na manhã deste sábado (14), na Rua Doutor Oswaldo Cruz, região da Vila Vitória, em Apucarana.

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Apesar dos danos materiais no imóvel, que incluíram também o rompimento da cerca elétrica, nenhuma pessoa ficou ferida no incidente.





Foto: Colaboração Foto: Colaboração

Uma equipe da Prefeitura de Apucarana deve ser acionada para fazer a retirada da árvore no local.

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De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), os ventos atingiram 26 km/h no município durante o período da manhã.

