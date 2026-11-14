Árvore cai e destrói muro de residência em Apucarana
Incidente ocorreu na manhã deste sábado (14) na Rua Doutor Oswaldo Cruz
Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Árvore caiu sobre muro de residência - Foto: Colaboração
Uma árvore caiu e destruiu parte do muro de uma residência na manhã deste sábado (14), na Rua Doutor Oswaldo Cruz, região da Vila Vitória, em Apucarana.
-LEIA MAIS: Policial militar salva bebê de 4 dias engasgado com leite em Arapongas
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.
Apesar dos danos materiais no imóvel, que incluíram também o rompimento da cerca elétrica, nenhuma pessoa ficou ferida no incidente.
Foto: Colaboração
Uma equipe da Prefeitura de Apucarana deve ser acionada para fazer a retirada da árvore no local.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), os ventos atingiram 26 km/h no município durante o período da manhã.