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VILA VITÓRIA

Árvore cai e destrói muro de residência em Apucarana

Incidente ocorreu na manhã deste sábado (14) na Rua Doutor Oswaldo Cruz

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Árvore cai e destrói muro de residência em Apucarana
Autor Árvore caiu sobre muro de residência - Foto: Colaboração

Uma árvore caiu e destruiu parte do muro de uma residência na manhã deste sábado (14), na Rua Doutor Oswaldo Cruz, região da Vila Vitória, em Apucarana.

-LEIA MAIS: Policial militar salva bebê de 4 dias engasgado com leite em Arapongas

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Apesar dos danos materiais no imóvel, que incluíram também o rompimento da cerca elétrica, nenhuma pessoa ficou ferida no incidente.


Árvore cai e destrói muro de residência em Apucarana
AutorFoto: Colaboração

Uma equipe da Prefeitura de Apucarana deve ser acionada para fazer a retirada da árvore no local.

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De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), os ventos atingiram 26 km/h no município durante o período da manhã.

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acidente Apucarana árvore MURO segurança ventos
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